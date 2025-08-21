Подоляк: Одним из сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта

Одним из базовых сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из базовых сценариев выхода из этой войны - это замораживание конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они такими и останутся. А дальше будет большая работа экономическими, дипломатическими и другими инструментами, чтобы вернуть эти территории в Украину. Но де-юре они будут оставаться украинскими", - сказал Подоляк.

При этом он полностью исключил возможность передачи этих территорий России.