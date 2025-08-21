О нас

Подоляк: Одним из сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта

Подоляк: Одним из сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта Одним из базовых сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта.
Другие страны
21 августа 2025 г. 17:16
Подоляк: Одним из сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта

Одним из базовых сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из базовых сценариев выхода из этой войны - это замораживание конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они такими и останутся. А дальше будет большая работа экономическими, дипломатическими и другими инструментами, чтобы вернуть эти территории в Украину. Но де-юре они будут оставаться украинскими", - сказал Подоляк.

При этом он полностью исключил возможность передачи этих территорий России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukraine's Presidential Office explains conditions for freezing war with Russia
Версия на азербайджанском языке Podolyak: Ukraynada müharibənin başa çatma ssenarilərindən biri münaqişənin dondurulması ola bilər

Самое важное

Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Ильхам Алиев встретился с жителями Кяльбаджара, вручил им ключи от квартир
Ильхам Алиев встретился с жителями Кяльбаджара, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 12:03
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi