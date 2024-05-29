Подоляк: Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей

Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей, а оптимально было бы получить 100-120 боевых самолетов.

Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей, а оптимально было бы получить 100-120 боевых самолетов.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Киеву сейчас нужно по меньшей мере 60 истребителей для контроля линии фронта, оптимальным было бы получить 100-120 самолетов", - передает Bloomberg его слова.

Ранее Украина и Бельгия подписали соглашение, которое предусматривает поставку Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16. Самолеты также должны передать ряд других европейских стран, однако точное количество машин, которое планируется направить Киеву, не уточняется. Большинство из них поступят не в этом году, а позднее.