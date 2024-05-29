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Подоляк: Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей

Подоляк: Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей, а оптимально было бы получить 100-120 боевых самолетов.
Другие страны
29 мая 2024 г. 18:06

Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей, а оптимально было бы получить 100-120 боевых самолетов.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Киеву сейчас нужно по меньшей мере 60 истребителей для контроля линии фронта, оптимальным было бы получить 100-120 самолетов", - передает Bloomberg его слова.

Ранее Украина и Бельгия подписали соглашение, которое предусматривает поставку Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16. Самолеты также должны передать ряд других европейских стран, однако точное количество машин, которое планируется направить Киеву, не уточняется. Большинство из них поступят не в этом году, а позднее.

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