Подоляк: Готовы ли европейцы к тому, что РФ заморозит войну и увеличит количество провокаций в Европе?

Если Украина будет иметь неограниченный доступ к военным ресурсам, наступательным средствам, ракетам, или если она больше инвестирует в собственное производство дронов, дальнобойных дронов, война на территории России может расшириться до 20 раз.

Если Украина будет иметь неограниченный доступ к военным ресурсам, наступательным средствам, ракетам, или если она больше инвестирует в собственное производство дронов, дальнобойных дронов, масштаб военных действий на территории России может расшириться до 20 раз. Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, в таком случае военная инфраструктура в России будет разрушаться быстрее, может возникнуть совершенно иная картина: "Проблема в том, что Россия не хочет замораживать войну, она пытается ее затянуть. У меня вопрос к политикам западноевропейских стран. Готовы ли они жить в состоянии постоянной войны в европейском регионе? То есть сегодня Россия нападает на Украину, а потом, например, попытается вмешаться в избирательный процесс на парламентских выборах осенью. В один прекрасный день она нападет на страны Балтии. Я спрашиваю, готова ли к этому Европа? В случае увеличения количества и масштабов провокаций на территории Европы, а также вмешательства во внутриполитические процессы в европейских странах, существует вероятность замораживания конфликта".

