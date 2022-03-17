Подоляк: Четвертый раунд переговоров с РФ идет тяжело, позиции сторон разные

"Переговоры с РФ идут тяжело, позиции сторон разные".

"Переговоры с РФ идут тяжело, позиции сторон разные".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил в своем Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Позиции сторон разные. Для нас принципиальные вопросы – неприкосновенны", – подчеркнул советник председателя ОП.

"Хочу мягко порекомендовать активным комментаторам переговорного процесса, которые не находятся внутри. Не распространяйте свою ложь в стране, которая жестко воюет", – отметил Подоляк.