Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты

Приоритетная задача – закрыть небо над украинскими городами

ВС России масштабно и умышленно атаковали центры украинских городов и исключительно гражданские объекты. Целью подобных атак является массовое убийство гражданского населения.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это масштабное военное преступление в прямом эфире, которое имеет все юридические признаки множественного террористического акта. Никакие военные объекты, как вы видите, в результате этой атаки не пострадали и даже не были целью. Удары были направленны исключительно на объекты гражданской инфраструктуры, энергетические объекты, а также жилые дома и центры городов.

Российская армия давно показала, что не способна воевать на поле боя в равных условиях. Все, что она может, — воевать с обычными людьми, которые спят в своих квартирах или едут на работу", заявил Подоляк.

По его словам, совершая эти атаки, в России хотели запугать людей, однако и тут Москве не удалось достичь своей цели: "Украинцы консолидируются и показывают, что подобные атаки делают нас злее, но не слабее. Мы понимаем, что после сегодняшних ракетных обстрелов будут новые. Потому приоритетная задача – закрыть небо над украинскими городами. Рассчитываем, что наши партнеры правильно оценят ситуацию и увеличат поставки оружия, ПВО и ПРО, чтобы предотвратить новые российские теракты".