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Подоляк: Азербайджан активно помогал Украине в этом году

Подоляк: Азербайджан активно помогал Украине в этом году Для Украины крайне важно, чтобы страны понимали гуманитарные или социальные риски, связанные с нападением на критически важную инфраструктуру, особенно энергетическую.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 18:10
Подоляк: Азербайджан активно помогал Украине в этом году

Для Украины крайне важно, чтобы страны понимали гуманитарные или социальные риски, связанные с нападением на критически важную инфраструктуру, особенно энергетическую.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В этом году вся оборонная система Украины выстроена по-другому. Увеличено количество ракетных и зенитных комплексов. Конечно, у нас есть опыт отражения атак на критическую инфраструктуру за последний год, что позволяет нам строить как динамическую, так и стационарную защиту.

Но самым важным моментом здесь является помощь других стран в поставках комплектующих. Сюда входят не только генераторы и электрические кабели. Азербайджан также активно помогал нам в этом направлении",- подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что это очень хорошо характеризует Азербайджан.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Mykhailo Podolyak: Assistance to Ukraine characterizes Azerbaijan very well
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisinin rəsmisi: "Bu, Azərbaycanı çox yaxşı xarakterizə edir"

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