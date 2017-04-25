 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подлодка США прибыла к берегам Южной Кореи

    КНДР провела крупнейшие в истории учения артиллерии

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Американская подводная лодка прибыла в Южную Корею. Вооруженная ракетами "Томагавк" атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем "Карл Винсон", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Одновременно с этим КНДР, как сообщают СМИ, провела крупнейшие в истории учения артиллерии.

    Во вторник Северная Корея отмечает 85-летие основания своей армии. Часто в этот день Пхеньян устраивал показательные испытания ракет. Однако в этот раз, по данным южнокорейского агентства Йонхап, власти страны решили ограничиться масштабными артиллерийскими стрельбами.

    По словам командования американской армии, группа военных кораблей, возглавляемая авианосцем "Карл Винсон", подойдет к Корейскому полуострову в течение ближайших дней, несмотря на противоречивые сообщения о местонахождении этой авианосной группы, появлявшиеся на прошлой неделе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi