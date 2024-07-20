О нас

Подкомиссия конгресса Перу приняла жалобу на Болуарте по делу Rolex

Подкомиссия конгресса Перу приняла жалобу на Болуарте по делу Rolex Подкомиссия по конституционным обвинениям конгресса Перу приняла жалобу на президента Перу Дину Болуарте по коррупционному делу Rolex.
Другие страны
20 июля 2024 г. 08:22
Подкомиссия конгресса Перу приняла жалобу на Болуарте по делу Rolex

Подкомиссия по конституционным обвинениям конгресса Перу приняла жалобу на президента Перу Дину Болуарте по коррупционному делу Rolex.

Как передает Report, об этом сообщает RT.

Решение было принято 17 голосами за и двумя против.

Конституционная жалоба была подана в мае исполняющим обязанности прокурора страны Хуаном Вильеной после расследования этого дела, в котором также замешан губернатор Аякучо Вильфредо Оскорима.

Ранее подкомиссия по конституционным обвинениям отклонила конституционную жалобу на Болуарте по обвинению в убийствах десятка граждан страны в ходе антиправительственных протестов.

Напомним, с марта в Перу длится скандал, вызванный обнаружением богатств Болуарте. Прокуратура Перу проводит предварительное расследование в отношении Болуарте после того, как выяснилось, что она носила часы Rolex и другие незадекларированные роскошные украшения. Обвинение предполагает, что губернатор Аякучо Вильфредо Оскорима вручил украшения Болуарте в обмен на огромные ресурсы, которые президент утвердила для его региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi