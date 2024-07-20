Подкомиссия конгресса Перу приняла жалобу на Болуарте по делу Rolex

Подкомиссия по конституционным обвинениям конгресса Перу приняла жалобу на президента Перу Дину Болуарте по коррупционному делу Rolex.
Как передает Report, об этом сообщает RT.
Решение было принято 17 голосами за и двумя против.
Конституционная жалоба была подана в мае исполняющим обязанности прокурора страны Хуаном Вильеной после расследования этого дела, в котором также замешан губернатор Аякучо Вильфредо Оскорима.
Ранее подкомиссия по конституционным обвинениям отклонила конституционную жалобу на Болуарте по обвинению в убийствах десятка граждан страны в ходе антиправительственных протестов.
Напомним, с марта в Перу длится скандал, вызванный обнаружением богатств Болуарте. Прокуратура Перу проводит предварительное расследование в отношении Болуарте после того, как выяснилось, что она носила часы Rolex и другие незадекларированные роскошные украшения. Обвинение предполагает, что губернатор Аякучо Вильфредо Оскорима вручил украшения Болуарте в обмен на огромные ресурсы, которые президент утвердила для его региона.