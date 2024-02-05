Подготовленный в Париже проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС

Движение ХАМАС не согласно с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было выработано на переговорах в Париже.

Движение ХАМАС не согласно с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было выработано на переговорах в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Отмечается, что соглашение не отвечает видению палестинского движения о прекращении войны и "может позволить Израилю продолжать военные действия".

Телеканал, ссылаясь на источники, отметил, что "парижское соглашение касалось обмена пленными, но полностью игнорировало прекращение огня и вывод войск из Газы, в то время как силы сопротивления выделяют эти вопросы как ключевые".

В парижских переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США.