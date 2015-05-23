Подготовка к формированию объединенных ВС арабских стран должна быть завершена к 29 июня

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Все подготовительные процедуры по созданию межарабских сил быстрого реагирования необходимо завершить к концу июня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 23 мая в Каире начальник штаба ВС АРЕ генерал- лейтенант Махмуд Хигази на открывшемся заседании командующих вооруженными силами стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ).

Договоренность о создании объеденных арабских вооруженных сил была достигнута на прошедшем в конце марта в египетском Шарм-эш-Шейхе 26-м саммите Лиги. Главной задачей единых региональных ВС заявлено "быстрое военное вмешательство" при необходимости, а также "реагирование на возникающие угрозы безопасности и стабильности любой страны арабского мира и ее национального суверенитета или прямые угрозы для арабской национальной безопасности, в том числе связанные с терроризмом". В документе прописано, что силы будущего военного альянса могут быть задействованы по просьбе той или иной страны, однако участие в нем является необязательным для всех членов и будет зависеть от желания каждого отдельно взятого государства.

Участие в объединенных ВС уже подтвердили шесть государств: Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Объеденные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Как ожидается, Египет, который обладает сильнейшей армией в арабском регионе, составит костяк будущего военного альянса.