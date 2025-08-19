Подеста: ЕС продолжит давление на Россию пока не добьется прекращения войны в Украине

Европа продолжит давление на Россию пока не достигнет прекращения войны и достижения мира

Европейский союз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее двигаться к миру и вести переговоры с Украиной, в начале сентября будет представлен 19-ый пакет санкций.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель ЕС Арианна Подеста на брифинге в Брюсселе.

Она сказала, что цели ЕС не изменились - остановить убийства, провести мирные переговоры и достичь соглашения о нем.

"Главный месседж президента ЕС Урсулы фон дер Ляйен - остановить убийства. Все, что приведет к этому, будь то прекращения огня или достижение договоренности о мире, приветствуется ЕС", - заявила Подеста.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, что являлось одной из главных тем на встрече накануне в Вашингтоне, представитель ЕС отметила, что "на данном этапе нет конкретных сообщений о том, как будут выглядеть эти гарантии безопасности": "Но я могу сказать, что команды продолжат работу над деталями этих гарантий безопасности в ближайшие недели. Это касается США, европейских стран, которые были представлены на встрече, и, конечно же, представителей комиссии".

По ее словам, также нет никаких договоренностей о месте и времени встречи между президентами Украины и России, о чем было заявлено на прошедших в понедельник переговорах в США. Она добавила, что не ЕС решать, где провести такую встречу: "Думаю, для нас важно, чтобы встреча стала важным шагом в процессе, который может привести к справедливому и прочному миру (в Украине - ред.)".