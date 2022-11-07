Поддержка японского кабмина упала до минимального уровня c его формирования

Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой существенно снизился на фоне роста цен в стране и недовольства населения политикой властей в сфере обеспечения безопасности. Он опустился до отметки 36%, потеряв 9 процентны

Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой существенно снизился на фоне роста цен в стране и недовольства населения политикой властей в сфере обеспечения безопасности. Он опустился до отметки 36%, потеряв 9 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с предыдущим исследованием в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой "Иомиури". Аналогичное исследование телекомпании TBS показало в понедельник, что в поддержку правительства высказываются 39,6% - на 3 п. п. меньше, чем в октябре.

Это самые низкие показатели для этих СМИ за все время существования кабинета Кисиды, сформированного в октябре 2021 года, отмечает газета.

77% участников опроса телекомпании TBS заявили, что их не устраивает отсутствие результатов в деятельности правительства по сдерживанию роста цен в стране. 72% полагают, что их жизнь сейчас становится хуже, чем в 2021 году.

В свою очередь 68% участников опроса газеты "Иомиури" не считают, что правительство должным образом реагирует на действия Пхеньяна, который демонстрирует большие успехи в развитии своей ракетно-ядерной программы. Недовольство населения, как полагают, вызвано не слишком удачной работой системы оповещения о ракетных пусках в КНДР, наличии убежищ и т. д.