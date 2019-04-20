​Поддержка Трампа снизилась до минимума 2019 года

Поддержка американцами президента Дональда Трампа снизилась на три процентных пункта - до минимальных показателей 2019 года - после публикации отредактированного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Такие данные приводит в пятницу агентство Reuters по итогам опроса общественного мнения, проведенного им совместно с исследовательской службой Ipsos, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что Трампа поддерживают 37% взрослого населения Соединенных Штатов, в то время как аналогичный опрос, проведенный 15 апреля, выявил поддержку главы администрации 40% людей этой возрастной группы. Таким образом сохраняется тенденция на снижение поддержки президента, наметившаяся после публикации 24 марта министром юстиции США Уильямом Барром краткого четырехстраничного отчета по итогам ознакомления с докладом Мюллера.

Тогда результаты опроса показали, что положительно работу Трампа оценивают 43% взрослых американцев. Reuters утверждает, что к настоящему моменту уровень поддержки Трампа достиг "своего минимума за текущий год после публикации доклада спецпрокурора".

Опрос был проведен в четверг среди 1005 граждан США, из которых 924 успели ознакомиться с опубликованным в тот же день текстом доклада спецпрокурора.