Поддерживаемый США и Израилем фонд начнет доставлять помощь в Газу 26 мая

Поддерживаемый США и Израилем специально созданный частный Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) начнет доставлять помощь в палестинский анклав 26 мая, к концу недели он планирует охватить 1 млн человек.

Поддерживаемый США и Израилем специально созданный частный Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) начнет доставлять помощь в палестинский анклав 26 мая, к концу недели он планирует охватить 1 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание The Times of Israel.

"Наши грузовики загружены и готовы к отправке. Начиная с понедельника, 26 мая, GHF начнет доставку прямой помощи в Газу, которая к концу недели охватит более 1 млн палестинцев. Мы планируем быстро масштабировать нашу деятельность, чтобы начать оказывать помощь всему населению [Газы] в ближайшие недели", - отмечает GHF в своем заявлении.

Также фонд раскритиковал противников его создания, обвинив их в том, что они препятствуют "креативным решениям неразрешимых проблем".

Как сообщалось ранее, Израиль при поддержке США намерен установить новую схему организации помощи жителям сектора Газа, которая предполагает передачу фактически монопольных прав GHF на создание распределительных центров и раздачу продуктовых наборов и других товаров первой необходимости. Все международные организации, в том числе под эгидой ООН, которые занимаются оказанием помощи в анклаве, согласно плану смогут впредь делать это только через фонд. Израильские власти указывали, что структуры ООН и другие организации смогут продолжать свою работу по старой схеме на переходный период, пока GHF не начнет полноценно функционировать.