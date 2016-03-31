​Поддерживаемое ООН правительство прибыло в столицу Ливии

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Судно с правительством национального единства Ливии прибыло из Туниса на военно-морскую базу в Триполи.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в столицу страны прибыли семеро членов кабинета, в том числе премьер Файез Саррадж.

"Мы будем работать над режимом прекращения огня на территории Ливии, достижением национального примирения и возвращением перемещенных граждан", — заявил Саррадж.

Он добавил, что новое правительство будет бороться с боевиками ИГИЛ.

Отмечается, что прибытие военного судна сопровождалось серьезными мерами защиты, в городе вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками нового правительства. В том числе было приостановлено вещание кабельного телеканала, поддерживающего самопровозглашенные власти страны.