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Подавляющее большинство американцев не верят заявлениям властей о дронах

Подавляющее большинство американцев не верят заявлениям властей о дронах Почти 80% американцев подозревают правительство США в сокрытии информации о неопознанных летающих объектах (НЛО), наблюдаемых в течение нескольких недель над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 20:17
Подавляющее большинство американцев не верят заявлениям властей о дронах

Почти 80% американцев подозревают правительство США в сокрытии информации о неопознанных летающих объектах (НЛО), наблюдаемых в течение нескольких недель над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News и компанией YouGov.

Согласно результатам исследования, только 22% американцев доверяют, что правительство США предоставляет всю имеющуюся информацию о загадочных дронах, в то время как 78% убеждены, что власти скрывают от них правду.

Более четверти американцев (26%) полагают, что за дронами стоит само правительство. 37% респондентов не смогли назвать ответственных за беспилотники, еще 18% утверждают, что это частные лица, а 17% – иностранное государство. Результаты опроса также показывают, что 2% жителей США верят в инопланетное происхождение операторов дронов.

53% опрошенных американцев считают, что дроны представляют угрозу для США, в то время как 47% опрошенных не видят в беспилотниках рисков для страны.

Опрос проводился 18-20 декабря среди 2244 взрослых американцев. Погрешность составляет 2,4 процентных пункта.

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