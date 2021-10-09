Подачу электроэнергии в города Ливана могут возобновить 11 октября

Государственная электрическая компании может возобновить частичное снабжение городов Ливана электроэнергией в понедельник.

Государственная электрическая компании может возобновить частичное снабжение городов Ливана электроэнергией в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в министерстве энергетики и водных ресурсов республики.

По его словам, во второй половине дня в субботу к побережью Ливана подойдут два танкера, которые станут на разгрузку в Эз-Зуке на севере и Джие на юге страны. "За счет этого топлива, если его пригодность к использованию будет подтверждена экспертами, мы рассчитываем с понедельника наладить выработку электроэнергии до 500 мВТ", - сказал источник.

Ранее, по его словам, были остановлены две крупнейшие электростанции в Дейр-Аммаре и Захрани. "Из-за дефицита мазута выработка электроэнергии на них упала до критического для энергосистемы уровня", - подчеркнул он.

Как отметил источник, энергетики предупреждали о возможности возникновения такой ситуации, но правительственный кредит в 100 млн долларов США на закупку топлива был выделен только на днях. "К концу октября мы ожидаем прибытия третьего танкера в соответствии с соглашением, заключенным с Ираком, что позволит увеличить выработку электроэнергии", - указал он.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрокомпания уменьшила в летний период до двух-четырех часов снабжение населения электричеством, остальное время свет подается в дома граждан и учреждения электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы. Кризисная ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций.

22 сентября Министерство по делам энергетики и водных ресурсов Ливана объявило о поднятии цен на ГСМ на 15%, ранее в августе рост цен на бензин и мазут составил 66%.