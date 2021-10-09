О нас
Report Georgia
Аудио новости

Подачу электроэнергии в города Ливана могут возобновить 11 октября

Подачу электроэнергии в города Ливана могут возобновить 11 октября Государственная электрическая компании может возобновить частичное снабжение городов Ливана электроэнергией в понедельник.
Другие страны
9 октября 2021 г. 20:11
Подачу электроэнергии в города Ливана могут возобновить 11 октября

Государственная электрическая компании может возобновить частичное снабжение городов Ливана электроэнергией в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в министерстве энергетики и водных ресурсов республики.

По его словам, во второй половине дня в субботу к побережью Ливана подойдут два танкера, которые станут на разгрузку в Эз-Зуке на севере и Джие на юге страны. "За счет этого топлива, если его пригодность к использованию будет подтверждена экспертами, мы рассчитываем с понедельника наладить выработку электроэнергии до 500 мВТ", - сказал источник.

Ранее, по его словам, были остановлены две крупнейшие электростанции в Дейр-Аммаре и Захрани. "Из-за дефицита мазута выработка электроэнергии на них упала до критического для энергосистемы уровня", - подчеркнул он.

Как отметил источник, энергетики предупреждали о возможности возникновения такой ситуации, но правительственный кредит в 100 млн долларов США на закупку топлива был выделен только на днях. "К концу октября мы ожидаем прибытия третьего танкера в соответствии с соглашением, заключенным с Ираком, что позволит увеличить выработку электроэнергии", - указал он.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрокомпания уменьшила в летний период до двух-четырех часов снабжение населения электричеством, остальное время свет подается в дома граждан и учреждения электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы. Кризисная ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций.

22 сентября Министерство по делам энергетики и водных ресурсов Ливана объявило о поднятии цен на ГСМ на 15%, ранее в августе рост цен на бензин и мазут составил 66%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
8 октября 2021 г. 16:45
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
8 октября 2021 г. 13:31
Глава МИД: Для Грузии участие в формате 3+3 будет сложным
Глава МИД: Для Грузии участие в формате "3+3" будет сложным
8 октября 2021 г. 12:43
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
8 октября 2021 г. 12:22
Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi