О нас

Под угрозой голода в Судане с начала конфликта оказались 7,4 млн человек

Под угрозой голода в Судане с начала конфликта оказались 7,4 млн человек Число суданцев, которым грозит голод, выросло за время продолжающегося с середины апреля конфликта с 11,7 млн до 19,1 млн.
Другие страны
5 июля 2023 г. 20:09
Под угрозой голода в Судане с начала конфликта оказались 7,4 млн человек

Число суданцев, которым грозит голод, выросло за время продолжающегося с середины апреля конфликта с 11,7 млн до 19,1 млн.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший противоборствующие стороны прекратить боевые действия.

"Конфликт резко увеличил число людей, подвергающихся наибольшему риску голода - 11,7 млн до 19,1 млн человек", - сказал он. "Потребности населения в медицинской помощи высоки, доступ к медицинскому обслуживанию остается очень сложным, а условия, созданные конфликтом, увеличивают риск смерти из-за распространения эпидемий", - отметил гендиректор.

ВОЗ зафиксировала с середины апреля в Судане 50 инцидентов, связанных с нападениями на учреждения и работников здравоохранения. В 10 случаях речь идет о гибели медицинских работников и пациентов, а в 21 случае - о нанесении им ран. Гебрейесус сказал, что его "ужасают" атаки на систему здравоохранения и рост насилия в стране на гендерной почве. "Женщины и девочки должны иметь беспрепятственный доступ к необходимой помощи, особенно жертвы сексуального насилия и женщины, нуждающиеся в поддержке во время беременности и родов", - подчеркнул он, призвав стороны конфликта "прекратить боевые действия, пока кризис в области здравоохранения и голод не усугубились еще больше".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aclıq təhlükəsi ilə üzləşən sudanlıların sayı 19,1 milyona yüksəlib

Самое читаемое

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
29 июня 2023 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi