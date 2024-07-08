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Под Саратовом на очистных сооружениях погибли четыре человека

Под Саратовом на очистных сооружениях погибли четыре человека Четыре человека погибли и еще один пострадал в результате происшествия на очистных сооружениях в колодце в городе Балаково Саратовской области.
Другие страны
8 июля 2024 г. 17:29
Под Саратовом на очистных сооружениях погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще один пострадал в результате происшествия на очистных сооружениях в колодце в городе Балаково Саратовской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

"В 14:51 в службу "112" поступило сообщение о том, что в городе Балаково на Саратовском шоссе на очистных сооружениях в колодце задохнулись люди. В результате происшествия четыре человека погибли и один человек госпитализирован. Спасатели областной службы спасения извлекли из колодца тела погибших", - написал Юрин.

Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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