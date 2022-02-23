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Под санкции ЕС попали Шойгу, Захарова, Симоньян и Соловьев

Под санкции ЕС попали Шойгу, Захарова, Симоньян и Соловьев Под новые санкции Евросоюза против РФ попали российские чиновники и пропагандисты.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 11:28
Под санкции ЕС попали Шойгу, Захарова, Симоньян и Соловьев

Под новые санкции Евросоюза против РФ попали российские чиновники и пропагандисты.

Как передает Report со ссылкой на Радио Свобода, 23 февраля ЕС намерен обнародовать согласованный всеми 27-ю странами-членами список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции.

Этим лицам заморозят активы на территории ЕС, запретят въезд в страны Европейского союза и транзит через них.

Источники сообщают, что в список вошел 351 депутат Госдумы, все они проголосовали за признание "ЛДНР", а также 24 физических и 3 юридических лица (банки "Россия", ВЭБ и "Промсвязьбанк").

В список физических лиц вошли, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, руководитель Russia Today Маргарита Симоньян и тележурналист Владимир Соловьев.

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