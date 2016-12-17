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    Под Псковом в результате ДТП погибли пять человек

    Водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Пять человек погибли, восемь пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Псковской области.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило региональное управление МВД.

    По предварительной информации, около полуночи с пятницы на субботу на 433 километре автодороги Санкт-Петербург – Невель водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault.

    "В результате ДТП пять человек погибли на месте, еще восемь получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

    Полиция проводит проверку по данному факту.

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