Под Пермью госпитализированы более 20 школьников с признаками отравления

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Более 20 школьников в городе Верещагино Пермского края госпитализированы с диагнозом "острый энтероколит", региональная прокуратура организовала проверку.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ во вторник.

По предварительной информации, во вторник после обеда в школьной столовой дети пожаловались на острые боли в животе и тошноту.

К вечеру в стационар Верещагинской центральной районной больницы были госпитализированы 24 учащихся 2-4 классов с диагнозом "острый энтероколит" — в результате отравления продуктами питания. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

Прокуратура установила, что питание в школе организовывал "Верещагинский комбинат детского питания".