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    Под Парижем автомобиль намеренно въехал в пиццерию, есть жертвы

    Его мотивы пока неизвестны, проводится расследование© Courtesy İmage

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще восемь получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.

    Как передает Report, об этом сoобщает радиостанция Europe1.

    По данным, инцидент произошел в коммуне Сет-Сор.

    Отмечается, что в результате инцидента погибла молодая девушка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    По данным на BFM TV, автомобиль намеренно въехал в пиццерию. 

    Водитель автомобиля задержан. Его мотивы пока неизвестны, проводится расследование.

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