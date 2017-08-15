Под Парижем автомобиль намеренно въехал в пиццерию, есть жертвы

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще восемь получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.
Как передает Report, об этом сoобщает радиостанция Europe1.
По данным, инцидент произошел в коммуне Сет-Сор.
Отмечается, что в результате инцидента погибла молодая девушка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По данным на BFM TV, автомобиль намеренно въехал в пиццерию.
Водитель автомобиля задержан. Его мотивы пока неизвестны, проводится расследование.
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