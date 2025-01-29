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Под очередные санкции ЕС в отношении РФ попадут 35 физлиц и 19 компаний

Под очередные санкции ЕС в отношении РФ попадут 35 физлиц и 19 компаний Евросоюз добавит 35 физических лиц и 19 компаний в черный список в рамках 16-го пакета антироссийских санкций.
Другие страны
29 января 2025 г. 13:55
Под очередные санкции ЕС в отношении РФ попадут 35 физлиц и 19 компаний

Евросоюз добавит 35 физических лиц и 19 компаний в черный список в рамках 16-го пакета антироссийских санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Polskie Radio.

По ее данным, в санкционный список попадут граждане РФ, КНДР и Китая - это будут сотрудники структур оборонно-промышленного комплекса (ОПК), предприниматели в сфере энергетики и представители сепаратистских властей "новых регионов", а также лица, обвиняемые ЕС в "пропаганде и дезинформации".

В список компаний войдут главным образом предприятия ОПК, а также "структуры, поддерживающие агрессию России в Украине".

Вместе с тем в проекте 16-го пакета санкций не оказалось запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ.

Ранее сегодня сообщалось о том, что ЕС может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из России. Также обсуждается отключение порядка 15 банков от SWIFT.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyaları 35 fiziki şəxsi və 19 şirkəti əhatə edəcək

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