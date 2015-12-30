Под обломками обрушившейся в Китае шахты обнаружены 8 выживших

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили восемь человек, выживших после обрушения шахты в китайской провинции Шаньдун. Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

Обвал произошел в минувшую пятницу во время работ на гипсовой шахте в уезде Пиньи. Под землей на тот момент находились по меньшей мере 29 человек. Ранее сообщалось, что спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов 11 человек, один шахтер погиб.

Ранее местные СМИ сообщили, что владелец шахты, на которой произошел инцидент, покончил с собой.