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    Под обломками обрушившейся в Китае шахты обнаружены 8 выживших

    Обвал произошел в минувшую пятницу во время работ на гипсовой шахте в уезде Пиньи

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили восемь человек, выживших после обрушения шахты в китайской провинции Шаньдун. Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа"   со ссылкой на спасателей.

    Обвал произошел в минувшую пятницу во время работ на гипсовой шахте в уезде Пиньи. Под землей на тот момент находились по меньшей мере 29 человек. Ранее сообщалось, что спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов 11 человек, один шахтер погиб.

    Ранее местные СМИ сообщили, что владелец шахты, на которой произошел инцидент, покончил с собой.

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