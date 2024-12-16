Под новые санкции ЕС в отношении РФ попало более 50 судов из третьих стран

Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее.

Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ЕС.

"Совет добавляет дополнительные суда в список тех, которым запрещены заход в порты, предоставление широкого списка услуг, связанных с морским транспортом", - говорится в заявлении.

Эта мера направлена на танкеры, не принадлежащие странам ЕС, которые помогают обходить механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор РФ, а также суда, которые используются для перевозки оружия или зерна, выращенного на территориях, которые ЕС считает частью Украины.

Кроме того, Евросоюз продлил крайний срок для ряда компаний с целью завершения процесса ухода с российского рынка.

Отмечается, что каждый отдельный такой случай должен рассматриваться странами ЕС в индивидуальном порядке.

В заявлении также указано, что продление сроков необходимо для того, чтобы дать возможность европейским компаниям осуществить "упорядоченный процесс" ухода из России.