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    Под лавиной в Афганистане погибли восемь золотоискателей

    Восемь человек погибли, семь получили ранения в результате схода лавины в провинции Бадахшан

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, семь получили ранения в результате схода лавины в провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Как сообщает управление комитета по чрезвычайным ситуациям региона, трагедия произошла накануне во второй половине дня на территории приграничного с Таджикистаном уезда Шахри-Бузург, когда группа местных жителей занималась промывкой золота.

    Отмечается, что состояние оставшихся в живых семи старателей оценивается как критическое.

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