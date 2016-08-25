Под Киевом в здании районной администрации произошел взрыв

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в ночь на четверг в здании Белоцерковской районной госадминистрации Киевской области, пострадавших нет, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В 04.05 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что по улице Ярослава Мудрого на первом этаже райгосадминистрации произошел взрыв неизвестного взрывного устройства", — говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Спасатели установили, что после взрыва пожара не было, однако были повреждены двери и окна служебных помещений здания. Также осколками взрывчатки повреждены стены и потолок.

Как сообщили в пресс-службе, в результате взрыва никто не пострадал. Охранник, который находился на дежурстве, отделался лишь испугом. На месте работают правоохранители. Причины взрыва устанавливаются.