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Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВС Украины

Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВС Украины Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб в своем доме под Киевом в результате взрыва гранаты.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 23:01
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВС Украины

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб в своем доме под Киевом в результате взрыва гранаты.

Как передает Report, об этом сообщило издание "Украинская правда".

"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", - цитирует издание спикера МВД Марьяну Реву.

"Украинская правда", ссылаясь на источники, отмечает, что погибшим является Геннадий Честяков, работавший помощником Залужного.

Во время взрыва дома также находились жена и дочь погибшего. По предварительной информации, они не пострадали.

Взрыв, произошедший в доме Геннадия Чистякова, может оказаться результатом диверсии. Об этом сообщило украинское издание "Эспрессо", сославшись на источники.

По данным СМИ, вечером майор вернулся домой с подарками в честь дня рождения. Однако, когда он открывал одну из коробок, произошел взрыв.

Журналисты не исключили, что в коробке помимо взрывного устройства могли находиться рюмки и бутылка с алкоголем. В результате взрыва Чистяков получил смертельные ранения, а также пострадал его 13-летний сын.

Более того, травмы получил еще один член семьи майора. Однако его личность пока не раскрывается.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично подтвердил гибель своего помощника. Другие подробности о произошедшем в настоящее время не сообщаются.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ordusunun Ali Baş Komandanının köməkçisi partlayış nəticəsində ölüb

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