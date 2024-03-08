О нас

Под Берлином в школе задержали вооруженного мужчину

Под Берлином в школе задержали вооруженного мужчину Полиция Германии задержала вооруженного мужчину в здании школы, расположенной в населенном пункте Петерсхаген под Берлином, не исключено, что он намеревался совершить нападение.
Другие страны
8 марта 2024 г. 13:14
Под Берлином в школе задержали вооруженного мужчину

Полиция Германии задержала вооруженного мужчину в здании школы, расположенной в населенном пункте Петерсхаген под Берлином, не исключено, что он намеревался совершить нападение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

Сообщается, что в школу вошел неизвестный с оружием. Выехавшие на место ЧП сотрудники обыскали здание и задержали мужчину, у которого при себе были нож и оружие. При задержании пострадали один из полицейских и сам злоумышленник.

По предварительным данным, в здании находились в основном учителя. Другие подробности пока не приводятся.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi