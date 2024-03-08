Под Берлином в школе задержали вооруженного мужчину

Полиция Германии задержала вооруженного мужчину в здании школы, расположенной в населенном пункте Петерсхаген под Берлином, не исключено, что он намеревался совершить нападение.

Полиция Германии задержала вооруженного мужчину в здании школы, расположенной в населенном пункте Петерсхаген под Берлином, не исключено, что он намеревался совершить нападение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

Сообщается, что в школу вошел неизвестный с оружием. Выехавшие на место ЧП сотрудники обыскали здание и задержали мужчину, у которого при себе были нож и оружие. При задержании пострадали один из полицейских и сам злоумышленник.

По предварительным данным, в здании находились в основном учителя. Другие подробности пока не приводятся.