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Почти вся Нижняя Саксония затоплена из-за повышения уровня воды в реках

Почти вся Нижняя Саксония затоплена из-за повышения уровня воды в реках Глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что почти вся федеральная земля находится под водой.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 19:57
Почти вся Нижняя Саксония затоплена из-за повышения уровня воды в реках

Глава МВД Нижней Саксонии в ФРГ Даниэла Беренс заявила, что почти вся федеральная земля находится под водой.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Беренс также выступила с критикой в адрес тех, кто ворует мешки с песком, используемые для укрепления дамбы. "Если дамба не укреплена, нет необходимости класть перед домом мешок с песком", - заявила она.

Ранее сообщалось, что власти федеральной земли Нижняя Саксония, расположенной на северо-западе ФРГ, задействовали около 100 тыс. работников различных служб для борьбы с наводнениями.

Агентство DPA пишет, что, по данным местных властей, уровень воды во многих реках Нижней Саксонии превысил максимальную отметку, особенно в южной части федеральной земли. Администрация района Целле приняла решение временно прекратить электроснабжение по соображениям безопасности после того, как уровень воды на некоторых улицах достиг 40-50 см.

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Версия на английском языке Almost all of Lower Saxony flooded due to rising river levels

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