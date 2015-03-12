Почти все разрушенные ИГ памятники в Мосуле были подлинными

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Почти все уничтоженные боевиками "Исламского государства" исторические памятники в музее Мосула были аутентичными. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр туризма Ирака Адиль Шаршаб.

В конце февраля в интернете появилось видео, на котором боевики уничтожают скульптуры доисламской эпохи, хранившиеся в музее города Мосул на севере Ирака. Вскоре после этого ЮНЕСКО призвала к экстренному заседанию Совета безопасности ООН по вопросу сохранения культурного наследия в Ираке. Глава организации также направила послание в Международный уголовный суд (МУС).

"Все артефакты, уничтоженные ИГ в музее Мосула, были подлинными, за исключением четырех ненастоящих, сделанных из гипса", - заявил агентству Sputnik министр.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ уничтожили развалины древнего ассирийского города Нимруд на территории Ирака. Кроме того, боевики сровняли с землей руины еще одного древнего поселения - города Хатра.





