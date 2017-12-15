Почти тысячу детей убили в США с помощью огнестрельного оружия за пять лет

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ С 2012 года 994 ребенка младше 12 лет были убиты в США с помощью огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на NBC, отсчет велся с момента расправы над воспитанниками начальной школы в Сэнди-Хук (штат Коннектикут) в декабре 2012 года.

Тогда 20-летний маньяк расстрелял 20 детей шести - и семилетнего возраста и шестерых взрослых.

Чтобы установить число детей, ставших жертвами выстрелов, телеканал исследовал данные профильной некоммерческой организации The Gun Violence Archive, онлайн-журнала Slate.com, а также архивы и статистику государственных ведомств и хронику новостей.

В данную цифру включены в том числе случаи, когда один ребенок случайно убивал другого или сам себя.

Только за последние 10 лет в США совершено более двух десятков массовых убийств. Гибелью 33 человек закончилась стрельба в Виргинском институте в 2007 году. Учащихся вуза расстрелял южнокорейский студент Чо Сын Хи.