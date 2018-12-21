Почти три тысячи человек пострадали в ходе протестов "жёлтых жилетов" во Франции

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции 2891 человек пострадал в результате протестов «жёлтых жилетов».

Как передает Report, об этом BFMTV заявил представитель МВД страны.

Отмечается, что с середины ноября в ходе протестов получили травмы 1843 гражданских лица и 1048 полицейских.

Вместе с этим указывается, что девять человек погибли в результате беспорядков, которыми сопровождались демонстрации.

Отметим, что протесты полицейских проходят на фоне масштабного социального кризиса, спровоцированного так называемым движением "желтых жилетов".