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    Почти три тысячи человек пострадали в ходе протестов "жёлтых жилетов" во Франции

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции 2891 человек пострадал в результате протестов «жёлтых жилетов». 

    Как передает Report, об этом BFMTV заявил представитель МВД страны.

    Отмечается, что с середины ноября в ходе протестов получили травмы 1843 гражданских лица и 1048 полицейских.

    Вместе с этим указывается, что девять человек погибли в результате беспорядков, которыми сопровождались демонстрации.

    Отметим, что протесты полицейских проходят на фоне масштабного социального кризиса, спровоцированного так называемым движением "желтых жилетов"

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