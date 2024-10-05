Почти сотня жителей Гонконга заразились опасной инфекцией

Почти сотня человек в Гонконге заразилась инфекцией, вызываемой стрептококками группы B.

Почти сотня человек в Гонконге заразилась инфекцией, вызываемой стрептококками группы B.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района КНР.

Речь идет о заражении штаммом ST283. Как показали результаты эпидемиологического расследования показали, что 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой до появления симптомов. По последним сведениями, в общей сложности заболел 91 человек. Уточняется, что 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии, состояние еще четырех оценивается как тяжелое.

Также отмечается, что четырех заболевших врачи не смогли спасти. 40 пациентов уже выписаны из больницы.