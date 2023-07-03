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Почти сотни мэрий во Франции подверглись атакам с начала беспорядков

Почти сотни мэрий во Франции подверглись атакам с начала беспорядков Около сотни мэрий во Франции подверглись нападениям с начала беспорядков.
Другие страны
3 июля 2023 г. 17:51
Почти сотни мэрий во Франции подверглись атакам с начала беспорядков

Около сотни мэрий во Франции подверглись нападениям с начала беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об сообщило МВД страны.

Сообщается, что частники беспорядков громили здания, а также пытались их поджечь.

"МВД сообщило, что с начала городских беспорядков, связанных с гибелью подростка, застреленного во время проверки на дорогах в Нантере 27 июня, 99 мэрий подверглись нападениям. Что касается муниципальных зданий, то подсчеты еще продолжаются", - сообщает телеканал BFMTV.

Согласно телеканалу, с момента начала насилия МВД подсчитало, что было подожжено более 5,6 тыс. автомобилей, подожжено или повреждено около тысячи зданий, совершено более 250 нападений на полицейские участки или здания жандармерии, а также пострадали более 700 правоохранителей и 35 пожарных.

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