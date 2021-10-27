Почти половину сотрудников ЦРУ США составляют женщины

Доля женщин в рядах сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США достигла к настоящему времени 45%.

Доля женщин в рядах сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США достигла к настоящему времени 45%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в среду на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США директор ЦРУ Уильям Бернс.

"На сегодняшний день 45% персонала ЦРУ составляют женщины, 26% - меньшинства", - сообщил руководитель ключевого американского разведывательного ведомства. Он заверил, что принимает активные усилия по борьбе с дискриминацией по расовому, половому и иным признакам при приеме на работу в ЦРУ.

"У нас есть прогресс: нынешней весной среди получивших продвижение по службе из числа старших должностных лиц разведывательной службы 43% были женщинами и 25% - представителями меньшинств. Большинство из произведенных мной за семь месяцев работы на посту директора назначений в руководстве [ЦРУ] получили женщины и почти треть - представители меньшинств", - сказал Бернс.