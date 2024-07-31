Почти половина опрошенных жителей ФРГ выступают против размещения американских ракет

Около 50% жителей Германии выступают против размещения американских ракет на территории ФРГ.

Около 50% жителей Германии выступают против размещения американских ракет на территории ФРГ.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканала RTL.

49% респондентов высказались против подобного решения, 45% выступили "за".

Отмечается, что наиболее негативно к размещению ракет США относятся в Восточной Германии, где 74% немцев не поддержали данный шаг. В Западной Германии, напротив, больше тех, кто поддерживает подобное решение - 49%, против высказались 45%.

Согласно результатам, больше всего противников размещения американских ракет в Германии среди сторонников партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (85%) и правой партии "Альтернатива для Германии" (79%). Больше всего сторонников - среди избирателей оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (62%) и входящих в правящую коалицию "зеленых" (64%).

Опрос проводился с 25 по 26 июля. В нем приняли участие 1 002 человека.

Напомним, что 10 июля пресс-служба Белого дома сообщила о решении США по размещению с 2026 года на территории Германии новых средств огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе.