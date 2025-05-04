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Почти половина опрошенных немцев выступает за запрет партии АдГ

Почти половина опрошенных немцев выступает за запрет партии АдГ Примерно две трети немцев считают "Альтернативу для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией, почти половина выступает за ее запрет.
Другие страны
4 мая 2025 г. 11:32
Почти половина опрошенных немцев выступает за запрет партии АдГ

Примерно две трети немцев считают "Альтернативу для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией, почти половина выступает за ее запрет.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Согласно данным исследования, 48% респондентов заявили, что в той или иной мере поддерживают запрет АдГ, 37% высказались против, 8% затруднились с ответом и еще 7% указали, что им безразлично.

При этом 61% респондентов заявили, что АдГ является правоэкстремистской партией, 31% так не считают, 8% затруднились с оценкой.

Напомним, что в пятницу Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало "Альтернативу для Германии" как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Организация пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд.

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