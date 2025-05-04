Почти половина опрошенных немцев выступает за запрет партии АдГ

Примерно две трети немцев считают "Альтернативу для Германии" (АдГ) правоэкстремистской партией, почти половина выступает за ее запрет.
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Согласно данным исследования, 48% респондентов заявили, что в той или иной мере поддерживают запрет АдГ, 37% высказались против, 8% затруднились с ответом и еще 7% указали, что им безразлично.
При этом 61% респондентов заявили, что АдГ является правоэкстремистской партией, 31% так не считают, 8% затруднились с оценкой.
Напомним, что в пятницу Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало "Альтернативу для Германии" как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Организация пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд.