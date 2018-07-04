Почти половина американцев назвала Трампа расистом

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/Результаты опроса Квиннипэкского университета (США) показали, что 49% американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", результаты опроса указывают на то, что большинство американских избирателей негативно оценивают личностные черты президента.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте образовательного учреждения, 47% американских граждан не считают, что глава государства - расист.

Помимо прочего, около 58% участников опроса не считают Трампа честным человеком, а около 55% опрошенных думают, что действующий президент США не имеет необходимых лидерских качеств и не заботится об интересах обычных американцев.

Кроме того, результаты опроса показали, что около 53% американских избирателей одобряют предстоящую встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным. При этом положительное отношение к встрече выразили в основном республиканцы - они составили 87% опрошенных, одобряющих саммит глав государств России и США, который должен состояться 16 июля в Хельсинки.