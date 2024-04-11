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Почти каждый пятый голландец выступает за выход страны из ЕС

Почти каждый пятый голландец выступает за выход страны из ЕС Около 18% жителей Нидерландов хотят, чтобы страна вышла из Европейского союза.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 18:07
Почти каждый пятый голландец выступает за выход страны из ЕС

Около 18% жителей Нидерландов хотят, чтобы страна вышла из Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует новое исследование, проведенное компанией Ipsos I&O в преддверии запланированных на начало июня выборов в Европейский парламент.

Согласно результатам опроса, 18% населения выступают за так называемый Nexit, еще 12% затруднились дать ответ на вопрос. Подавляющее большинство, а именно 70%, считают, что страна должна остаться в сообществе.

Это означает, что за последние 5 лет число сторонников выхода из ЕС в Нидерландах незначительно, но увеличилось. В 2019 году лишь 16% респондентов считали, что страна должна выйти из Евросоюза, тогда как 72% выступали за сохранение членства в сообществе.

При этом существуют значительные различия между тем, как избиратели разных партий относятся к членству в ЕС. Так, например, ни один избиратель партии "Вольт" не хочет покидать ЕС, в то время как около 45% избирателей Партии свободы (ПС) выступают за выход. Относительно много сторонников Nexit также наблюдается среди Государственной реформатской партии (24%), Фермерско-гражданского движения (24%) и "Нового общественного договора" (16%).

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