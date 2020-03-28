Почти четверть американцев потеряла работу из-за коронавируса

Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу или была отправлена в отпуск без сохранения заработной платы из-за последствий распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса общественного мнения, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Reuters.

23% респондентов заявили, что уже потеряли работу и были вынуждены уйти в отпуск без содержания из-за коронавируса. В эту же категорию зачислены те, кто находится дома, не работает, но сохранил свое рабочее место.

Большинство опрошенных высказались против постепенной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, к упомянутому президентом США Дональдом Трампом сроку - 12 апреля.

81% респондентов считают необходимым и впредь не выходить на работу, оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию от окружающих, "несмотря [на последствия таких мер] для экономики" страны.

Противоположной точки зрения придерживаются лишь 19% участников опроса.

Министерство труда США 26 марта информировало, что более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице.