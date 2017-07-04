Почти 90 человек погибли в Венесуэле более чем за три месяца протестов

© Dailycaller.com

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Не менее 88 человек погибли в Венесуэле к настоящему времени в ходе антиправительственных протестов, начавшихся 1 апреля.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, такие данные, основываясь на собственных подсчетах, приводит в понедельник электронная версия газеты El Nacional.

По данным генеральной прокуратуры, жертвами насилия стали порядка 84 человек, немногим более 1,4 тыс. пострадали. Представители оппозиции оценивают число пострадавших в 15 тыс. человек.

Как сообщила неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум", 3,55 тыс. человек были задержаны, из них под стражей до сих пор остаются 1,1 тыс.