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Почти 90% британских компаний поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю

Почти 90% британских компаний поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю Исследование, проведенное в рамках проходящего сейчас в Великобритании эксперимента по внедрению 4-дневной рабочей недели, показало, что 86% компаний, участвующих в этом эксперименте, намерены сохранить такой режим работы и после его завершения.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 16:07
Почти 90% британских компаний поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю

Исследование, проведенное в рамках проходящего сейчас в Великобритании эксперимента по внедрению 4-дневной рабочей недели, показало, что 86% компаний, участвующих в этом эксперименте, намерены сохранить такой режим работы и после его завершения.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

Исследование проводилось движением за 4-дневную рабочую неделю 4 Day Week Global, которое организовывает такие эксперименты по всему миру, совместно с учеными Бостонского колледжа (США), Оксфордского и Кембриджского университетов и аналитическим центром Autonomy. В исследовании были изучены промежуточные результаты эксперимента, который начался в июне и должен закончиться в ноябре нынешнего года. В эксперименте принимают участие более 70 британских компаний из разных секторов экономики и с разным количеством сотрудников.

Как показывают промежуточные результаты, 78% руководителей компаний-участниц назвали переход на 4-дневную рабочую неделю "гладким" и лишь 2% испытали с этим серьезные трудности. По мнению 88% компаний, такой режим работы эффективен и удобен. 49% компаний отметили, что у них выросла производительность, а у 46% компаний производительность сохраняет стабильность по отношению к периоду до начала эксперимента. 86% компаний намерены и после ноября использовать такой режим работы.

В настоящее время аналогичный эксперимент проводится в США, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии и Канаде. По словам разработчиков этой идеи, не все компании, пожелавшие участвовать в эксперименте, доходят до его реализации, многие отказываются уже на этапе планирования. Примерно каждый пятый работодатель не решается приступить к эксперименту. Те же, кто начал эксперимент, говорят о двух главных трудностях, с которыми сталкиваются: перестройка стандартного 5-дневного рабочего процесса на 4-дневный и улучшение рабочих процессов таким образом, чтобы производительность осталась на прежнем уровне при сокращении рабочей недели.

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Версия на английском языке Nearly 90% of UK companies support 4-day work week

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