Почти 88 тыс. случаев оспы обезьян выявили в мире с начала 2022 года

Число заразившихся болезнью mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) в мире превысило с начала 2022 года 87,9 тыс., умерли 146 человек.

Число заразившихся болезнью mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) в мире превысило с начала 2022 года 87,9 тыс., умерли 146 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 года по 5 июня 2023-го в ВОЗ из 111 стран поступили сообщения о 87 929 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 146 смертей", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ. С 26 мая, когда был опубликован предыдущий бюллетень по mpox, в мире зарегистрировано 552 новых случая заражения.

За неделю с 29 мая по 4 июня число случаев заболевания снизилось на 3% по сравнению с предшествующей неделей. Вместе с тем, в Европе и Юго-Восточной Азии (ЮВА) заболеваемость за семь дней выросла. В Европе о росте числа заражений ВОЗ информировали Испания и Великобритания, а в Юго-Восточная Азия - Таиланд. За три недели - с 15 мая по 4 июня - больше всего сообщений о заражении mpox поступило из региона Америки: 41% всех случаев.

По состоянию на 5 июня больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 243). Далее в первой десятке - Бразилия (10 948), Испания (7 556), Франция (4 146), Колумбия (4 090), Мексика (4 020), Перу (3 800), Великобритания (3 753), Германия (3 691) и Канада (1 496). Подавляющее большинство заболевших (96,2%) - это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.