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Почти 80% опрошенных французов не одобряют деятельность Макрона как президента

Почти 80% опрошенных французов не одобряют деятельность Макрона как президента 79% французов не одобряют деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента республики.
Другие страны
26 января 2025 г. 13:16
Почти 80% опрошенных французов не одобряют деятельность Макрона как президента

Деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента республики не одобряют 79% французов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) по заказу газеты Le Journal du Dimanche.

Согласно этим данным, 21% опрошенных одобряют политику Макрона.

Издание отмечает, что снижение поддержки главы государства наблюдается, в частности, среди пенсионеров, которые в 2022 году активно голосовали за него на президентских выборах.

Что касается премьер-министра Франции Франсуа Байру, то его поддерживают 34% опрошенных. Газета указывает на то, что рейтинг действующего главы кабмина стабильнее, чем у его предшественника Мишеля Барнье, который столкнулся с падением популярности с самого начала работы на посту премьера.

Опрос проводился с 15 по 23 января. В нем принял участие 2 001 человек старше 18 лет.

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