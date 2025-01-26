Почти 80% опрошенных французов не одобряют деятельность Макрона как президента

Деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента республики не одобряют 79% французов.
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Согласно этим данным, 21% опрошенных одобряют политику Макрона.
Издание отмечает, что снижение поддержки главы государства наблюдается, в частности, среди пенсионеров, которые в 2022 году активно голосовали за него на президентских выборах.
Что касается премьер-министра Франции Франсуа Байру, то его поддерживают 34% опрошенных. Газета указывает на то, что рейтинг действующего главы кабмина стабильнее, чем у его предшественника Мишеля Барнье, который столкнулся с падением популярности с самого начала работы на посту премьера.
Опрос проводился с 15 по 23 января. В нем принял участие 2 001 человек старше 18 лет.