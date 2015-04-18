Почти 80% французов недовольны работой своего президента

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ 79% граждан Франции недовольны тем, как выполняет свою работу президент страны Франсуа Олланд, свидетельствует опрос, результаты которого публикует газета Le Figaro.

Report со ссылкой на Интерфакс отмечает, что лишь 20% опрошенных заявили, что одобряют деятельность Олланда. Остальные респонденты затруднились ответить.

Если бы в ближайшее воскресенье в стране прошли президентские выборы, то Олланд не вышел бы во второй тур.

В первом туре лидер правых Николя Саркози получил бы 28% голосов, а на втором месте оказалась бы лидер ультраправых Марин Ле Пен (26%). Олланд получил бы только 16% голосов.

Если бы кандидатом от "правых" стал бы не Саркози, а мэр города Бордо Ален Жюппе, то Олланду все равно не удалось бы пройти во второй тур: Жюппе получил бы 32% голосов, Ле Пен - 29%, а Олланд - 15%.

"Фигаро" отмечает, что в настоящий момент шансов на победу во втором туре у Марин Ле Пен нет. Саркози победил бы ее, набрав 63% голосов, а Жюппе - 70%.

Опрос проведен спустя почти три года с момента избрания социалиста Олланда президентом Франции, пишет газета.