Почти 8 тысяч человек пострадали в Венесуэле из-за наводнений

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Около восьми тысяч человек пострадали в Венесуэле из-за наводнений. Об этом сообщил губернатор штата Амасонас Мигель Родригес, передает Report со ссылкой на Prensa Latina.
В настоящее время со штатом Амасонас налажен воздушный мост для доставки предметов первой необходимости и питания для жителей.
Он рассказал, что сейчас в штате оборудовано 55 временных убежищ. Более тысячи человек было спасено только из одного муниципалитета Атабапо.
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