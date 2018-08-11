Почти 8 тысяч человек пострадали в Венесуэле из-за наводнений

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Около восьми тысяч человек пострадали в Венесуэле из-за наводнений. Об этом сообщил губернатор штата Амасонас Мигель Родригес, передает Report со ссылкой на Prensa Latina.

В настоящее время со штатом Амасонас налажен воздушный мост для доставки предметов первой необходимости и питания для жителей.

Он рассказал, что сейчас в штате оборудовано 55 временных убежищ. Более тысячи человек было спасено только из одного муниципалитета Атабапо.