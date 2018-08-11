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    Почти 8 тысяч человек пострадали в Венесуэле из-за наводнений

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Около восьми тысяч человек пострадали в Венесуэле из-за наводнений. Об этом сообщил губернатор штата Амасонас Мигель Родригес, передает Report со ссылкой на Prensa Latina. 

    В настоящее время со штатом Амасонас налажен воздушный мост для доставки предметов первой необходимости и питания для жителей.

    Он рассказал, что сейчас в штате оборудовано 55 временных убежищ. Более тысячи человек было спасено только из одного муниципалитета Атабапо.

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