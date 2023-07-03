Почти 73 тыс. жителей Парижа и пригородов остались без света из-за аварии на подстанции

Почти 73 тыс. жителей Парижа и пригородов остались без света из-за аварии на подстанции

Около 73 тыс. потребителей электроэнергии в западных пригородах Парижа остались без электричества в понедельник утром из-за аварии на подстанции.

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