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Почти 73 тыс. жителей Парижа и пригородов остались без света из-за аварии на подстанции

Почти 73 тыс. жителей Парижа и пригородов остались без света из-за аварии на подстанции Около 73 тыс. потребителей электроэнергии в западных пригородах Парижа остались без электричества в понедельник утром из-за аварии на подстанции.
Другие страны
3 июля 2023 г. 12:10
Почти 73 тыс. жителей Парижа и пригородов остались без света из-за аварии на подстанции

Около 73 тыс. потребителей электроэнергии в западных пригородах Парижа остались без электричества в понедельник утром из-за аварии на подстанции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Французский оператор электросетей RTE сообщило о том, что авария затронула западные районы Парижа и четыре коммуны департамента О-де-Сен: Курбевуа, Клиши-ла-Гаренн, Нёйи-сюр-Сен и Леваллуа-Перре. Число домохозяйств, пострадавших в Париже, не уточняется.

Причины произошедшего пока не установлены.

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