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    Около 70 человек пострадали в Китае в столкновениях с полицией

    Протестующие требовали от местных властей построить в уезде железную дорогу

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 68 человек пострадали в результате столкновений между демонстрантами и полицией в китайской провинции Сычуань, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Столкновения произошли в минувшие выходные в уезде Линьшуй городского округа Гуанъань. Протестующие требовали от местных властей построить в уезде железную дорогу. По мнению местных жителей, уезду необходимо железнодорожное сообщение.

    В ходе столкновений протестующие сожгли несколько автомобилей, 40 человек были задержаны стражами порядка. Сообщается, что пострадали 30 полицейских и 38 протестующих.

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